İzleyiciler 27 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 27 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 27 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
27 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden
16:00 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili
22:30 Yabancı Sinema Avcı Katili
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Oh Olsun
14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam
16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar
12:10 Dizi TV
13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor
15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen
17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Anka
22:20 Yabancı Sinema Godzilla
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi
22:30 Yerli Sinema G.O.R.A
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen
15:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
12:00 Yaz Şarkısı
14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
23:45 Ruhun Duymaz