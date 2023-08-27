İzleyiciler 27 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 27 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 27 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

27 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden

16:00 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili

22:30 Yabancı Sinema Avcı Katili

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Oh Olsun

14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam

16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar

12:10 Dizi TV

13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor

15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen

17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Anka

22:20 Yabancı Sinema Godzilla

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi

22:30 Yerli Sinema G.O.R.A

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen

15:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

12:00 Yaz Şarkısı

14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

23:45 Ruhun Duymaz