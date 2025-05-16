27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyon! 101 şüpheli yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını ve örgütsel dokümanlarla dijital materyallerin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu detayları aktardı:
“27 ilde FETÖ’ye karşı Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün ‘Güncel Yapılanması’ içerisinde faaliyet göstermek, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla iletişim kurmak, örgüte finansal destek sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve bu operasyonları başarıyla yürüten kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzur ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

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