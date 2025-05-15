27 kişi ölmüştü... Firuz Mutlu Apartmanı Davası ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Firuz Mutlu Apartmanı’nın yıkılması sonucu en küçüğü 12 günlük bebek olmak üzere 27 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hikmet Bilgin, yapı denetim yetkilileri Gülser Azat ve Nimi Berberoğlu ile sanıklar Bülent Menke ve Raşat Aydınlı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Beş sanık da tutuksuz yargılanıyor.

9 EKİM'E ERTELENDİ

Firuz Mutlu Apartmanı davasının üçüncü duruşması, Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan bazıları mahkeme salonunda fiziken hazır bulunurken, bazı sanıklar ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bir önceki duruşmada mahkeme, yeni bir bilirkişi raporuna karar vermişti. Ancak rapor henüz mahkemeye ulaşmadığı için duruşmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Bu nedenle duruşma, 9 Ekim tarihine ertelendi.

"Sürecin uzaması mağdurların acısını büyütüyor"

Firuz Mutlu Apartmanı’nda yaşamını yitiren ailelerin avukatlarından Cem Yaşatır, yargı sürecinin uzamasının mağduriyetleri derinleştirdiğini belirtti. Yaşatır, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sürecin uzaması, mağdurların yaşadığı acıyı daha da büyütüyor. Kusurların net şekilde ortaya konulabilmesi için bilirkişi raporunun gelmesi bekleniyor. Bina yapımında sorumluluğu bulunan herkesin, bu binaya yapı izni veren belediye dahil ortaya çıkarılması açısından yeni bilirkişi raporu büyük önem taşıyor. İlk raporda yapı ve donatı eksiklikleri tespit edilmişti. Bu eksiklikler yeniden değerlendirilecek. Eğer başka kusurlar da varsa, bunlar da yeni gelecek raporda ortaya konulacak."