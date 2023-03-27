Dünya Tiyatrolar Günü her yıl 27 Martta kutlanmaktadır. Tüm dünyada kutlanan Dünya Tiyatrolar Gününde tiyatroya dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedir? Dünya Tiyatrolar Günü neden kutlanıyor?

Tiyatro sanatlarının önemi ve kültürel zenginleşmeye ve uluslararasında karşılıklı anlayışa katkısı hakkında farkındalık yaratmak için Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor. Genel olarak Dünya Tiyatro Günü, tiyatro sanatlarının yaşamları dönüştürme, değişime ilham verme ve insanları bir araya getirme gücünün bir kutlamasıdır.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDİR?

Dünya Tiyatrolar Günü, tiyatro sanatını dünya çapında tanıtmak ve kutlamak için her yıl 27 Mart günü kutlanıyor.

Dünya Tiyatro Günü'nün amacı, tiyatro sanatlarının önemi ve kültürel zenginleşmeye ve uluslar arasında karşılıklı anlayışa katkısı hakkında farkındalık yaratmak olup, gün ilk olarak 1961 yılında UNESCO tarafından kurulan bir organizasyon olan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından başlatıldı.

Dünya Tiyatrolar Günü için en önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962'de Jean Cocteau tarafından yazılmıştır.

Jean Cocteau ilk bildirgenin yazarıdır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri özgün dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde yayımlamıştır.

Uluslararası Bildirge'nin yanı sıra, ITI dünyanın hemen her yerinde büyük gösteriler ve festivaller düzenlemektedir. Bu etkinliklerin tamamı ITI Resmi Sitesi'nde görülebilir.

UNESCO tarafından kurulan ITI'nin “Sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü'nde bir kez daha hatırlatılmaktadır.

Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir.

Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20'den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.

Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir.

Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır.