27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde gönderilecek mesajlar neler? İşte 2023 Dünya Tiyatrolar Günü mesajları..

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlanmaktadır. Tiyatro sanatına gönül veren herkesin sosyal medyasında yayınlayabileceği Dünya Tiyatro Günü’ne özel mesajları sizler için derledik. İşte Dünya Tiyatrolar Günü mesajları..

2023 27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI

‘’Varoluşun ilk ve en değerli sanatıdır tiyatro ve sonsuza kadar var olacaktır. Emek verenlerin günü kutlu olsun.’’

‘’Sahnede sanat ile başka bir dünyayı bizlere sunan tiyatro emekçilerimizin ve tiyatro severlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum.’’

‘’Perdelerin hiç kapatılmaması, alkışların hiç susmaması dileği ile; Tüm tiyatro sanatçılarımızın ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.’’

"Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur." Tiyatro emekçilerinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

‘’Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’’ (Mustafa Kemal Atatürk)

‘’Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.’’(William Hazlitt)

‘’Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur.’’ (Namık Kemal)

‘’Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur.’’(Muhsin Ertuğrul)

‘’Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir.’’ (Sabahattin Kudret Aksal)

‘’Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır.’’ (Recaizade Ekrem)

''Tiyatro asla hayatın aynası değildir. Hayat olsa olsa tiyatronun kötü bir taklididir.'' (Haluk Bilginer)