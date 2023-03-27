27 Mart Pazartesi TV yayın akışında ne var? 27 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 27 Mart Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Mart Pazartesi hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 27 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Mart Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 27 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

27 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba / Tekrar

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi / Tekrar

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile / Tekrar

22:3O Güldür Güldür Show / Tekrar

00:15 Güzel Günler / Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta / Yeni Bölüm

16:00 Aşk ve Umut / Yeni Bölüm

17:00 Hicran / Yeni Bölüm

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler / Yeni Bölüm

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma / Yeni Bölüm

23:30 Adım Farah

02:00 Taçsız Prenses

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Bir Küçük Gün Işığı / 27. Bölüm

00:20 Ateş Kuşları / 9. Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan / Yeni Bölüm

17:00 Söz / Tekrar

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema