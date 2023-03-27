27 Mart Pazartesi TV yayın akışında ne var? 27 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 27 Mart Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Mart Pazartesi hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 27 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Mart Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Mart Pazartesi televizyonda ne var? 27 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var?
27 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba / Tekrar
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi / Tekrar
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile / Tekrar
22:3O Güldür Güldür Show / Tekrar
00:15 Güzel Günler / Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Aşk ve Umut
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta / Yeni Bölüm
16:00 Aşk ve Umut / Yeni Bölüm
17:00 Hicran / Yeni Bölüm
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler / Yeni Bölüm
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma / Yeni Bölüm
23:30 Adım Farah
02:00 Taçsız Prenses
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Bir Küçük Gün Işığı / 27. Bölüm
00:20 Ateş Kuşları / 9. Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan / Yeni Bölüm
17:00 Söz / Tekrar
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema