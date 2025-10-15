Yeniçağ Gazetesi
15 Ekim 2025 Çarşamba
27 milyon kişi Paris Hilton'u, o ise Hatice'yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor

Dünyaca ünlü star ve ikon Paris Hilton’un 7.493 kişilik sosyal medya hesabından Türk şarkıcı Hatice’yi takip ettiği ortaya çıktı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 1

Dünyaca ünlü starın şarkıcı Hatice’yi sosyal medya hesabından takip ettiklerini görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor. Pop kültürün “it girl”ünden çok daha fazlası olan Paris Hilton'u tanımayan yoktur herhalde.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 2

Toplamda 27 milyon takipçiye sahip olan Hilton’un takip ettiği kişi sayısı sadece 7 bin 493. Hilton bu isimler arasında şarkıcı Hatice’yi de takip ediyor.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 3

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paris Hilton'un şarkıcı Hatice'yi takip etmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Hatice de durumu doğrulayarak, "Herhalde şekerim" ifadelerini kullandı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 4

Sosyal medya kullanıcıları "Paris Hilton neden Hatice'yi takip etti?" sorusunu merak ediyor.

Paris Hilton şarkıcı Hatice’yi takip ettiği haberlerin ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcı Hatice’nin takipçi sayısının yükseldiği görüldü.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 5

PARİS HİLTON KİMDİR?

Kendisi sosyal medyada büyük bir kitleye hitap etmesinin yanı sıra yetenekli bir iş insanı, şarkıcı ve oyuncu.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 6

Paris Hilton, 17 Şubat 1981 tarihinde New York'ta doğdu. Hilton, Hilton ailesinin otel 'imparatorluğunun' mirasçılarından biri. Hilton'un kameralar önüne ilk çıkışı, ailesinin sahip olduğu Hilton Hotels zincirini devralmasıyla oldu diyebiliriz. Gerçek anlamda 'The Simple Life' isimli reality programı ile ünlü oldu.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 7

2003 yılında başlayan program, ile günümüzdeki Paris Hilton profili şekillendi diyebiliriz. Hilton bundan sonra modelliğe odaklandı. Vogue gibi birçok derginin kapağında yer aldı, yeri geldiğinde ise mankenlik yaptı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 8

Kendi markası 'Paris Hilton Entertainment'ı kurduktan sonra parfümler, giyim markaları, aksesuarlar ve kozmetik ürünleri çıkardı. Öte yandan Hilton, birçok gece kulübünün de sahibi.

Paris Hilton 'Paris' albümüyle müzik dünyasına ilk adımını attı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 9

OYUNCULUK KARİYERİNE ADIM ATTI

Paris Hilton'ın oyunculuk kariyeri ise House of Wax (2005) ve The Hottie and the Nottie (2008) filmlerinde başrol almasıyla başladı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 10

2009 YILINDA HIRSIZLIK İLE SUÇLANDI

Hilton, Las Vegas'ta girdiği bir mağazada takı çalmakla suçlandı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri internete sızdırıldı. Sonrasında ise 'bir şekilde' bu hırsızlık suçlamaları ortadan kaldırıldı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 11

2010 YILINDA UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE YAKALANDI

Havalimanında yapılan aramada Paris Hilton'ın çantasında uyuşturucu bulundu ve kamu davası açıldı. 2011 yılında suçlu bulunup hapis cezasına çarptırılsa da, bu ceza ev hapsine çevrildi.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 12

Carter ile birlikte olduğu süre boyunca tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen Paris Hilton, anne olduğunu açıklamıştı.

27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 13
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 14
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 15
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 16
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 17
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 18
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 19
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 20
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 21
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 22
27 milyon kişi Paris Hilton’u, o ise Hatice’yi takip ediyor! Sosyal medya bu haberle kaynıyor - Resim: 23
