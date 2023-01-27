27 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 27 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 27 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Ocak Cuma televizyonda ne var? 27 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Ocak Cuma televizyonda ne var? 27 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
01:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
03:30 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:35 Ateş Kuşları
02:45 Ateş Kuşları
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
00:30 Yargı
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Orta Sayfa
01:30 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çöp Adam
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Yerli Sinema
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
22:30 Survivor 2023
00:15 Dizi
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20Hangimiz Sevmedik
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)
14:40 Adını Sen Koy
16:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:40 Al Sancak
02:20 Hayallerinin Peşinde
03:30 Seksenler
05:30 Kapanış
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