27 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 27 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 27 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 27 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 27 Ocak Cuma televizyonda ne var? 27 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 27 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 27 Ocak Cuma televizyonda ne var? 27 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)

01:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)

03:30 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:35 Ateş Kuşları

02:45 Ateş Kuşları

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

22:30 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

00:30 Yargı

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Orta Sayfa

01:30 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Senden Daha Güzel

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Yerli Sinema

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)

22:30 Survivor 2023

00:15 Dizi

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20Hangimiz Sevmedik

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)

14:40 Adını Sen Koy

16:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:40 Al Sancak

02:20 Hayallerinin Peşinde

03:30 Seksenler

05:30 Kapanış