İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, ekiplerin takibinde olan bir TIR, polis desteğiyle durdurularak 27 ton yasa dışı avlanmış kara midye ele geçirildi.

İlgililer hakkında, Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanarak el konulan midyeler tekrar denize bırakıldı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son 2 hafta içerisinde el konulan midye miktarının yaklaşık 55 tona ulaştığı, denetimlerin tüm noktalarda devam edeceği ifade edildi.