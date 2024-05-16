27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanat dolu kapanışını gerçekleştirdi

Kaynak: ANKA
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanat dolu kapanışını gerçekleştirdi
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Sanatçı Ayça Özefe'nin unutulmaz performansı eşliğinde Kült Kavaklıdere'de muhteşem bir kapanış töreniyle sona erdi.

Bu yıl "Daha azı değil daha fazlası, sen uçuşu hatırla" temasıyla düzenlenen festival, 70'in üzerinde filmle seyircilerle buluştu.

Kadın sinemacıların özgün imzalarını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri bir araya getiren 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin kapanış töreni, bugün Ankara'da gerçekleşti. Festivalin kapanışında ayrıca Fipresci ödülleri de sahiplerini buldu.

9 Mayıs'ta başlayan festival, "Daha azı değil daha fazlası, sen uçuşu hatırla" temasıyla izleyicileri büyüledi. Festival kapsamında 100'den fazla film gösterildi ve 70'ten fazla film seyirciyle buluştu.

Ankara Opera Sahnesi'nde görkemli bir açılış töreniyle başlayan festivalin filmleri, eski adıyla Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere'de seyircilerle buluştu.

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