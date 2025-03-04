27 yaşındaki genç arazide ölü bulundu

Kaynak: İHA
27 yaşındaki genç arazide ölü bulundu

Antalya'da 27 yaşındaki Onur Saat'in boş arazide cansız bedeni bulundu. Mahalle sakinleri polis ekiplerinin çalışmasını merakla izledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 sokak üzerinde bulunan içerisinde metruk bir bina bulunan arazide meydana geldi. Metruk bina yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde isminin Onur Saat (27) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Mahalle sakinleri hayatını kaybeden genci dün de aynı saatlerde aynı yerde yanında birkaç kişi ile birlikte madde kullanırken gördüklerini söylediler.

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Gencin cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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