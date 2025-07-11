27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

Düzenleme: Kaynak: DHA
27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

Antalya’da serada kaynak yapan 27 yayındaki Engincan Hiçdurmaz, biranda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Hiçdurmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 ay önce nişanlanan Hiçdurmaz’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile birlikte serada kaynak yapan Engincan Hiçdurmaz, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi babası ve yakınları tarafından yapılan Hiçdurmaz, özel araçla Aksu Semt Polikliniği'ne getirildi.

Kalbi durduğu belirlenen ve yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan 27 yaşındaki genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri, Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi babası ve yakınları tarafından teslim alındı.

Genç adamın bir ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilirken, oğlunun cenazesini morgdan teslim alan acılı baba Hüseyin Hiçdurmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hiçdurmaz'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

27 yaşındaki genç serada yere yığıldı! Nişandan sonra gelen acı haber

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