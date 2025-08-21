27 yıl sonra Atina'da hüsran! Avrupalı Samsunspor avantajı koruyamadı

Kaynak: Haber Merkezi
27 yıl sonra Atina'da hüsran! Avrupalı Samsunspor avantajı koruyamadı

Samsunspor 27 yıl sonra bir Avrupa kupası maçına Atina'da Panathianaikos'a karşı çıktı. 1-0 öne geçen Karadeniz ekibi daha sonra yaptığı basit hatalarla mücadeleyi 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Samsunspor Avruva Ligi'nde gruplara kalma şansını zora soktu.

Temsilcimiz Samsunspor UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ilk maçında Panathinaikos ile Atina Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen zorlu mücadelenin ikinci yarısında Samsunspor Tomasson’un 51’inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra baskısını artıran Yunan ekibi 66’da Kiriakopoulos, 74’te ise Palmer Brown’un golleriyle skoru 2-1’e getirdi.

Samsunspor kalan dakikalarda beraberlik için yüklense de aradığı golü bir türlü bulamadı ve 27 yıl sonra çıktığı bir Avrupa kupası maçında sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılarak turu zora soktu.

