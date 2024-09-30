27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Kaynak: DHA / İHA
27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Denizli'de hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de hırsızlık suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan bir kişiyi belirleyerek takibe aldı.

Kısa süreli takibin ardından şahıs kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin toplamda 27 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Emniyet ve adli işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.

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