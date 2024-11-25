27 yıllık dev şirket iflas etti indirim de kurtaramadı. Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı

Alman otomobil sektörü, önemli bir iflas haberiyle sarsıldı. Kuzey Almanya’nın en büyük karavan ve aksesuar satıcılarından Auto und Freizeit Nord, iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, Reinfeld merkezli olup, karavan sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyordu. Ancak, pandemi sonrası yaşanan talep düşüşü ve arz-talep dengesindeki bozulma, şirketin iflasının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

Koronavirüs dönemi, karavanlara olan talep açısından bir patlama yaşanmasına yol açmıştı. Birçok kişi, pandeminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bağımsız seyahat tercihleri doğrultusunda karavan almaya yönelmişti.

Ancak, pandeminin etkilerinin geride kalması ve piyasa dinamiklerinin değişmesiyle, talep hızla düşmeye başladı. Bu durum, stokların birikmesine ve şirketlerin gelirlerinde büyük bir azalmaya neden oldu.

10 BİN EURO İNDİRİM

Auto und Freizeit Nord, bu durumu aşmak için indirim kampanyalarına başvurmuştu. Şirket, karavan ve aksesuarlarında 20 bin Euroya kadar indirimler sunarak stoklarını eritmeye çalıştı.

Örneğin, 40 bin Euro olan bir karavan, şu anda 30 bin Euro’ya satılıyor. Ancak tüm çabalara rağmen, şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.

1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Auto und Freizeit Nord, 2022 yılında yeni bir merkez inşa etmişti. Ancak 2024 itibarıyla şirketin mali durumu ciddi şekilde sarsıldı ve yaklaşık 60 çalışanı işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Bu iflas, karavan sektöründe önemli bir boşluk yaratabilir ve sektördeki diğer oyuncuları da olumsuz etkileyebilir. Sektör temsilcileri, arz ve talep dengesindeki bu ani değişimlerin, Auto und Freizeit Nord’un iflasına neden olduğunu düşünüyor.