27 yıllık evliliği 10 dakikada sona ermişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı

Türk iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, kameralara ilk kez yansıdı. Çiçeği burnunda çift gazetecilere gülümseyerek poz verdiler.

27 YILLIK EVLİLİĞİ 10 DAKİKADA SONLANDIRMIŞTI

Onan 27 yıllık evliliği geçen yıl 10 dakikalık bir duruşmayla sona ermişti. Adliyeye el ele gelen ünlü çift, boşanma haberleriyle hayranlarını üzmüştü.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Arzum Onan, bir süredir birlikte olduğu Orkan Özkan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeni yıl alışverişine çıkan çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi.

Yeni yıl dileklerini belirten ikilinin, kış tarzı da dikkat çekti. Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çift, alışveriş yaptıktan sonra ise Nişantaşı'ndan ayrıldı.