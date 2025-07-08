27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Arzum Onan sevgilisiyle el ele yakalandı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 2023 yılında tek celsede boşanan Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile bir yıldır aşk yaşıyordu. Bodrum’da tatil yapan ikili Yalıkavak'ta el ele görüntülendi.

Parmakla gösterilen çift 1996 yılında dünyaevine girmiş, 2023 yılında ise sona ermişti. İkili boşanma davasına ise el ele gitmişti.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia yalanlanmıştı.

Arzum Onan ise iş insanı Orkan Özkan'la yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift Bodrum'da tatil yapıyor. Onan ile Orkan Özkan, Yalıkavak'ta el ele kameralara yansıdı.

LİSE YILLARINDAN BERİ HAYRANMIŞ...

Bu arada Arzum Onan ile Orkan Özkan aslında evliliklerinden önce, Ankara'da tanışıyormuş. Özkan, Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış.