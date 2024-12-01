27 yıllık meşhur suşi restoranı iflas etti

Nürnberg'in en eski suşi restoranının işletmecileri “En iyi hikayeler bitmez - sonsuza kadar kalbimizde kalırlar” sözleriyle müşterilerine veda etti. Şehir merkezindeki Kornmarkt'ta bulunan “Sushi Glas” 27 yılın ardından, giriş kapısına astığı notla sevenlerine "elveda" dedi.

Notun devamında ise şunlar yazıyor:

“Sushi Glas veda ediyor, ancak hikayeler, uyum ve neşe dolu unutulmaz akşamların anıları yaşamaya devam edecek.”

"KALICI OLARAK KAPALI"

Restoran kapanışla ilgili daha fazla bilgi vermedi. Sosyal medyadaki son paylaşımlar Ağustos ayına dayanıyor ve web sitesi o zamandan beri çevrimdışı. Japon restoranı Google'da “kalıcı olarak kapalı” olarak listelenmiş durumda.

Nürnberger Nachrichten gazetesine göre, on yıldır şef Oliver Esch tarafından işletilen restoranın kapanma nedeni mali sorunlar. Gazetenin haberine göre, 14 Kasım'da Nürnberg'deki iflas mahkemesinde geçici iflas idaresi kararı alındı. Bir avukat, ödenmemiş borçları tahsil etmek ve gelen tüm paraları özel olarak oluşturulmuş özel bir hesaba ödemek için geçici iflas yöneticisi olarak hareket edecek.