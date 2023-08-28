28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

28 Ağustos Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 28 Ağustos Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Ağustos Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

28 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Barış Akarsu: Merhaba

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KANAL D YAYIN AKIŞI

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzenler Firarda

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Dengesiz

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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