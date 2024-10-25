28 bin dolara Afganlara Türk vatandaşlığı. Afganların vatandaşlık oyunu

Parayla Türk vatandaşlığı alınabiliyorken bir de bu durumu istismar ederek ucuza vatandaşlık satın almak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Afgan uyruklular, ekspertiz şirketlerine para vererek parayla taşınmazın değerini fazla gösteriyor ve böylelikle Türk vatandaşlığına sahip oluyor.

Bunun son örneği ise Tekirdağ'da yaşandı. Oda TV’den Oğuz Ok'un haberine göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Afganistan Kabil doğumlu Najmussama S., bu yöntemle Türk vatandaşı oldu.

Afgan uyruklu kişi, Türk vatandaşlığı satın almak için gayrimenkul yatırım şartının 250 bin dolar olduğu senede başvuru yaptı.

Najmussama S., Tekirdağ Çınarcık ilçe merkezine dört kilometre, Yalova il merkezine sekiz kilometre mesafede sapa bir noktada arsa satın aldı.

Satın aldığı arsanın değerini yüksek göstermek için taşınma satış vaadi olarak “dört dükkan, on sekiz meskenli, iki bodrum, zemin kat, iki normal kat ve devamında çatı katından oluşan beş katlı bir apartman" dikileceğini ifade etti.

O dönem arsayı 259 bin dolara satın alan Najmussama S., sözde güzel de bir apartman dikecekti...

Rüşvet alan ekspertiz şirketlerinin gayrimenkulü ederinden fazla göstermesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Najmussama S.'ye 2022 yılının Nisan ayında uygunluk raporu verdi.

28 BİN DOLAR VEREREK ARSA SATIN ALDI VATANDAŞLIĞI KAPTI!

Fakat aradan yıllar geçmesine rağmen apartmanın yerinde yeller esiyor. Arsaya tek bir çivi dahi çakılmazken arsanın değeriyle ilgili yapılan yatırım uygunluk başvurusu sonucu hazırlanan "Uzman Görüşü Değerleme Raporu" da oynanan oyunu gözler önüne serdi.

Hazırlanan rapora göre, apartman vaadiyle 259 bin dolara satın alınan söz konusu arsanın Mayıs 2024 tarihiyle değeri 975 bin lira. Güncel kurla 28 bin dolar.

Rapora göre, apartman vaadiyle 259 bin dolara satın alınan söz konusu arsanın Mayıs 2024 tarihiyle değeri 975 bin lira. Güncel kurla ise bu rakam 28 bin dolar.

Najmussama S.'nin bu yöntemle kocasını ve dört çocuğunu da Türk vatandaşı yaptığı iddia edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapmaması nedeniyle parayla usulsüz eksper raporu çıkararak taşınmazın bedelini 250 bin/400 bin dolardan fazla gösterme uygulaması aslında bir sektöre dönüştü. Bu şekilde çok sayıda yabancı uyruklunun Türk vatandaşlığı aldığı biliniyor.

Öte yandan Najmussama S.'nin kardeşinin de Esenyurt'ta taşınmaz satış vaadiyle vatandaşlık aldığı ve ardından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.