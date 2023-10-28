İzleyiciler 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Ekim Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

28 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)

22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bambaşka Biri

14:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

22:45 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ömer

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol