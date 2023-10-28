İzleyiciler 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Ekim Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 28 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
28 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bambaşka Biri
14:00 Hudutsuz Sevda
16:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
22:45 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol