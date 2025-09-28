28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 1 Eylül’de Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Kastamonu yönünde ilerleyen N.S. yönetimindeki 37 PH 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta yer alan S.Z., N.Y., Necmiye Köse ve C.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Necmiye Köse, 28 günlük yaşam savaşını kaybetti. Köse’nin cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.