İzleyiciler 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Haziran Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

Kurban Bayramı’nda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

28 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Kısmet

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gırgıriye

15:15 Çapkın Hırsız

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

16:30 Akıncı Çizgi Dizi

16:55 Maide'nin Altın Günü

19:00 atv Ana Haber

20:00 Jumanji: Yeni Seviye

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star