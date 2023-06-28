İzleyiciler 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Haziran Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?
Kurban Bayramı’nda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?
28 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Kısmet
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gırgıriye
15:15 Çapkın Hırsız
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsun
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı Çizgi Dizi
16:30 Akıncı Çizgi Dizi
16:55 Maide'nin Altın Günü
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star