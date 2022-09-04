Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur: Sesini duymadan sensiz bir doğum günü kutlamaktan yorgunum

Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın 28 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Arkın, gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmış; 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Usta ismin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Son olarak Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, kendi doğum gününde babasının sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Kaan Cüreklibatır, babası ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Sesini duymadan, sensiz bir doğum günü kutlamaktan yorgunum. Murat yorgun, annem yorgun, ben yorgunum. Anılar öylesine üzerime yağıyor ki!" notunu düştü.

Kaan Polat Cüreklibatır, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evimizin önünde ışıklar birden yanıyor, o birden içeri giriyor. Onu görüyorum. Yanına koşuyorum. Uzun sarı saçlarımı, çilli yüzümü onun iri omzuna yaslıyorum. Zaman geçiyor,sanki saniyelerin sınırları arasındayım, zamanda pusuda hazır.

Bugünün 'sensiz' geçeceğini bilmiyordum. Sesini duymadan, sensiz bir doğum günü kutlamaktan yorgunum. Murat yorgun, annem yorgun, ben yorgunum. Anılar öylesine üzerime yağıyor ki!...

Durmadan- son bir defa diye tekrarlıyorum. Oysa bu son, seni bir daha göremeyeceğim diye düşünürken, bir ağacın dalına ' Gurbet' Kuşu konuyor. Hergün akşamüstü bu saatlerde gözgöze geliyoruz. Ve hasretle 'Babam' diyorum.."