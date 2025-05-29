28 ilçede öğrenime Erdoğan tatili. İstanbul Beykoz'da Millet Bahçesi açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul’un fethi kutlamaları ve 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün İstanbul Beykoz’da olacak. Beykoz Çayırı’nda düzenlenecek “Fetih Şenliği”nde, saat 14.00’te Beykoz Çayırı Millet Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği’nin organizasyonuyla, 28 ilçeden İstanbul Öğrenci Meclisleri, okul spor kulüpleri ve ilçe koordinatörleri, projeye dahil öğrencilere eşlik edecek. Etkinlik için İstanbul Valiliği, okullara yazı göndererek katılım sağlayacak ilçe ve öğrenci listelerini talep etti.

Yalnızca Beykoz’dan 31 okuldan 7.100 öğrencinin şenliğe katılacağı belirtildi. Valilik, ilçelerden ulaşım için öncelikle ilçe belediye başkanlarından araç tahsisi istenmesini, aksamalara meydan vermemek adına ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gerekli önlemleri almasını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün imzasını taşıyan yazıda, belediye ve kamu araçlarının yanı sıra okul servisleri ve gerekirse kiralık araçlarla ulaşımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Fetih Şenliği, İstanbul’un tarihine vurgu yaparken, Millet Bahçesi açılışıyla çevre bilincine dikkat çekecek. Beykoz Çayırı Millet Bahçesi, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına yeni bir yaşam alanı sunacak. Etkinlikte, öğrencilerin katılımıyla kültürel ve çevresel farkındalık mesajları verilmesi planlanıyor.