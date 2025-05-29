28 ilçede öğrenime Erdoğan tatili. İstanbul Beykoz'da Millet Bahçesi açılışı yapacak

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
28 ilçede öğrenime Erdoğan tatili. İstanbul Beykoz'da Millet Bahçesi açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethi ve Çevre Haftası kapsamında Beykoz Çayırı Millet Bahçesi’nin açılışını yapacak. 28 ilçeden binlerce öğrenci, Fetih Şenliği’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul’un fethi kutlamaları ve 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün İstanbul Beykoz’da olacak. Beykoz Çayırı’nda düzenlenecek “Fetih Şenliği”nde, saat 14.00’te Beykoz Çayırı Millet Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

erdrogan.jpg

İstanbul Valiliği’nin organizasyonuyla, 28 ilçeden İstanbul Öğrenci Meclisleri, okul spor kulüpleri ve ilçe koordinatörleri, projeye dahil öğrencilere eşlik edecek. Etkinlik için İstanbul Valiliği, okullara yazı göndererek katılım sağlayacak ilçe ve öğrenci listelerini talep etti.

Yalnızca Beykoz’dan 31 okuldan 7.100 öğrencinin şenliğe katılacağı belirtildi. Valilik, ilçelerden ulaşım için öncelikle ilçe belediye başkanlarından araç tahsisi istenmesini, aksamalara meydan vermemek adına ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gerekli önlemleri almasını bildirdi.

3433.jpg

İl Milli Eğitim Müdürü’nün imzasını taşıyan yazıda, belediye ve kamu araçlarının yanı sıra okul servisleri ve gerekirse kiralık araçlarla ulaşımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Fetih Şenliği, İstanbul’un tarihine vurgu yaparken, Millet Bahçesi açılışıyla çevre bilincine dikkat çekecek. Beykoz Çayırı Millet Bahçesi, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına yeni bir yaşam alanı sunacak. Etkinlikte, öğrencilerin katılımıyla kültürel ve çevresel farkındalık mesajları verilmesi planlanıyor.

1-001.jpg

2-006.jpg

Son Haberler
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar
Kayıp öğretmenden acı haber!
Kayıp öğretmenden acı haber!