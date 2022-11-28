İzleyiciler 28 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler gün gün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Kasım Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Kasım Pazartesi televizyonda ne var? 28 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Kasım Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Kasım Pazartesi televizyonda ne var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast
22:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast
23:45 Yabancı Sinema Dune Gezegeni
01:45 Yabancı Sinema Dune Gezegeni
03:15 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Hayat Bugün
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Yalnız Kurt
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Sırbistan
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Gana
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-İsviçre
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Uruguay
00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:00 Teşkilat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
00:30 Toprak İle Fidan
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Güzel Köylü
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tozluyaka
02:15 Bir Peri Masalı
04:45 Tozluyaka
06:00 Şevkat Yerimdar
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