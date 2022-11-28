İzleyiciler 28 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler gün gün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Kasım Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Kasım Pazartesi televizyonda ne var? 28 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Kasım Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Kasım Pazartesi televizyonda ne var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast

22:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast

23:45 Yabancı Sinema Dune Gezegeni

01:45 Yabancı Sinema Dune Gezegeni

03:15 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Hayat Bugün

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Yalnız Kurt

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Sırbistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Gana

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-İsviçre

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Uruguay

00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:00 Teşkilat

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

00:30 Toprak İle Fidan

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Güzel Köylü

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka

02:15 Bir Peri Masalı

04:45 Tozluyaka

06:00 Şevkat Yerimdar