28 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 28 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 28 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Ocak Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 28 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Ocak Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 28 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)
08:15 Emine (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sipahi
05:15 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:05 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)
12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:20 Camdaki Kız
03:00 Zorlu Görev (Yabancı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Hayatımın Şansı
15:45 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
01:30 Yasak Elma
03:45 Senden Daha Güzel
06:00 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Dizi Tekrar
23:30 Çöp Adam
01:45 Gecenin Ucunda
04:00 Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
13:15 Sinema
15:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
03:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:00 Ege’nin Hamsisi
10:10 Hayallerinin Peşinde
10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
13:20 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Al Sancak
05:50 Kapanış
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