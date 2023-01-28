28 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 28 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 28 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Ocak Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 28 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Ocak Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 28 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)

08:15 Emine (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sipahi

05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)

10:05 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)

12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:20 Camdaki Kız

03:00 Zorlu Görev (Yabancı Sinema)

04:30 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Hayatımın Şansı

15:45 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

01:30 Yasak Elma

03:45 Senden Daha Güzel

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Dizi Tekrar

23:30 Çöp Adam

01:45 Gecenin Ucunda

04:00 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

13:15 Sinema

15:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:30 Dizi

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:00 Ege’nin Hamsisi

10:10 Hayallerinin Peşinde

10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

13:20 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Al Sancak

05:50 Kapanış