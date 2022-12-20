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  • Emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti. Fetö'cü savcıların iddianamesi ile cezaevindeydi

Emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti. Fetö'cü savcıların iddianamesi ile cezaevindeydi

28 Şubat davasında yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde uykusunda yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:54
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28 Şubat davasında hapis cezasına çarptırılan Emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde yaşamını yitirdi

Emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti. Fetö'cü savcıların iddianamesi ile cezaevindeydi
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28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti. Avar'ın uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haberi duyuran Twitter'dan Barış Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat kumpası davasında, sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, dün gece uykuda hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Gücümüz bu zülmü bitirmeye yetmediği için çok üzgünüm."

Avar'ın vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşılırken, cezaevinde olmasına tepkiler geldi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Avar’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından, “Çok üzgünüm. Bunun ismi “zulümdür”, hukuk eliyle “cinayettir”! Asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hukuk Tarihinde kara bir leke olarak anılacaksınız! Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun!” ifadelerini kullandı.

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Hukuk Sana da Lazım Olacak Eyyy Şimdinin Muktediri
20.12.2022 10:03
Devran şimdi sana güzel, hesap verme günün geldiğinde arayacaksın yok saydığın ve mahmettiğin hukuku.  
 
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