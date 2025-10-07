

Yargıtay’ın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.



Davanın 5 Mayıs’taki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Şevket Turan ve İzzettin İyigün’ün vefat ettiğini belirterek dosyadan düşürülmelerini, diğer 14 sanığın ise “darbe girişimine yardım” suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.



Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların savunmaları alındı. Sanık Köksal Karabay, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan hâkim ve savcıların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ihraç edildiğini hatırlatarak beraatını istedi.



Sanık Metin Yaşar Yükselen, davanın bir “kumpas davası” olduğunu ileri sürdü. Yükselen, soruşturma sürecinde görev yapan yargı mensuplarının FETÖ bağlantısının ortaya çıktığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.



"TEK SUÇUMUZ ASKER OLMAKTI"



Sanık Altaç Atılan, Deniz Kuvvetleri’nde vatanına sadakatle görev yaptığını ve 13 yılı aşkın süredir devam eden davanın bir FETÖ kumpası olduğunu söyledi. Atılan, “Tek suçumuz asker olmaktı. Şahsıma atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum.” dedi.



Sanık Halil Kemal Gürüz de hakkındaki suçlamaları reddederek iddianamenin iftiradan ibaret olduğunu savundu.



Eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Şükrü Sarıışık, Muhittin Erdal Şener ve eski YÖK Üyesi Erdoğan Öznal da suçlamaları kabul etmedi, somut delil bulunmadığını belirterek beraat talep etti.



Sanık avukatları da iddianamede sanıklara atfedilen suçlara ilişkin somut delil bulunmadığını, davanın FETÖ kumpası niteliği taşıdığını öne sürerek müvekkillerinin yaşlarının yüksek olması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.



13 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS



Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Yargılama sürecinde vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon’un dosyadan düşürülmesine karar verildi. Diğer 13 sanık hakkında ise “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası verildi.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu. Bozma kararı kapsamında eski YÖK Üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şener’in dosyaları yeniden görülmüştü.



Zamanaşımı nedeniyle dosyaları düşen sanıklar arasında İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır da bulunuyordu.

