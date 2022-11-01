Flaş... Flaş... 28 Şubat davasında tutuklu bulunan Aydan Erol tahliye edildi

T24'te yer alan habere göre, 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, Marmara Cezavi'nden tahliye edildi.
Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı.
T24'te yer alan habere göre, 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, Marmara Cezavi'nden tahliye edildi.
Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı.
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