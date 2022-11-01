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28 Şubat davasında tutuklu bulunan emekli koramiral Aydan Erol tahliye edildi

28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, Marmara Cezavi'nden tahliye edildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:45
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28 Şubat davasında tutuklu bulunan emekli koramiral Aydan Erol tahliye edildi

28 Şubat davasında tutuklu bulunan emekli koramiral Aydan Erol tahliye edildi
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Yargıtay'ın 28 Şubat davasında verilen cezaları onamasının ardından, çıkarılan yakalama kararı kapsamında 13 general, geçen yıl ağustos ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı. Cezaevinde bulunan 82 yaşındaki Aydan Erol hakkında, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

DÜN GECE TAHLİYE EDİLDİ
Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylardır Silivri Cezaevi'nden hastaneye götürülerek kanser tedavisi gören 28 Şubat hükümlülerinden 82 yaşındaki emekli Koramiral Aydan Erol'un cezasının infazı, sağlık gerekçesiyle ertelendi. Kendisi dün gece tahliye edildi. Darısı tüm hasta tutuklu ve mahkumların başına." ifadelerini kullandı.

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