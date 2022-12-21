21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cezaevinde hayatını kaybeden general Vural Ayar'ın eşi: Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı, beraat ettirdi

Cezaevinde hayatını kaybeden general Vural Ayar'ın eşi: Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı, beraat ettirdi

İddianamesini FETÖ'nün hazırladığı 28 Şubat kumpasında yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar önceki gün cezaevinde uykusunda yaşamını yitirdi. Gazeteci Ersin Eroğlu, Vural Avar’ın kendisi gibi asker olan eşi Emekli Albay Tuna Avar’ın eşinin ardından söylediği acı cümleyi açıkladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:54
Takip Et

28 Şubat kumpasından cezaevinde hayatını kaybeden general Vural Ayar'ın eşi: Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı beraat ettirdi

Cezaevinde hayatını kaybeden general Vural Ayar'ın eşi: Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı, beraat ettirdi
+
Aa
-

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, sağlık sorunlarına rağmen Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, önceki gece cezaevinde hayatını kaybetti. Avar'ın uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

EŞİNDEN ACI AÇIKLAMA

Gazeteci Ersin Eroğlu, Vural Avar’ın kendisi gibi asker olan eşi Emekli Albay Tuna Avar’ın eşinin ardından söylediği acı cümleyi açıkladı. 

Ersin Eroğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 63 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Avar’ın kendisi gibi asker olan eşi Emekli Albay Tuna Avar’ı başsağlığı için aradığını söyleyerek “Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı, beraat ettirdi" dediğini açıkladı.

Eroğlu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

CEZAEVİNDE 28 ŞUBAT'TAN 10 KİŞİ KALDI

Emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar, uzun süredir demans hastalığı çekiyordu. Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Avar’ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
5
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
7
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.