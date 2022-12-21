Cezaevinde hayatını kaybeden general Vural Ayar'ın eşi: Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı, beraat ettirdi

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, sağlık sorunlarına rağmen Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, önceki gece cezaevinde hayatını kaybetti. Avar'ın uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EŞİNDEN ACI AÇIKLAMA

Gazeteci Ersin Eroğlu, Vural Avar’ın kendisi gibi asker olan eşi Emekli Albay Tuna Avar’ın eşinin ardından söylediği acı cümleyi açıkladı.

Ersin Eroğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 63 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Avar’ın kendisi gibi asker olan eşi Emekli Albay Tuna Avar’ı başsağlığı için aradığını söyleyerek “Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Tanrı yaptı, beraat ettirdi" dediğini açıkladı.

Eroğlu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

CEZAEVİNDE 28 ŞUBAT'TAN 10 KİŞİ KALDI

Emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar, uzun süredir demans hastalığı çekiyordu. Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Avar’ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.