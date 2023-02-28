28 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? 28 Şubat Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 28 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Şubat Salı hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Şubat Salı televizyonda ne var? 28 Şubat Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta başında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Şubat Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Şubat Salı televizyonda ne var? 28 Şubat Salı bugün hangi diziler var?

28 ŞUBAT SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

21:45 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

23:15 Güzel Günler

01:30 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

03:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

02:35 Bir Küçük Gün Işığı

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Veda Mektubu

13:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:15 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prebses

23:30 Yasak Elma

02:00 Dokuz Oğuz

04:30 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

15:30 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Gecenin Ucunda

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:50 Vuslat

09:15 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:45 Adını Sen Koy

16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

02:05 Yürek Çıkmazı

94:25 Aşkın Tolculuğu Yunus Emra

06:25 Kapanış