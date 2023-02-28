28 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? 28 Şubat Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 28 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Şubat Salı hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Şubat Salı televizyonda ne var? 28 Şubat Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta başında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Şubat Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Şubat Salı televizyonda ne var? 28 Şubat Salı bugün hangi diziler var?
28 ŞUBAT SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
21:45 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
23:15 Güzel Günler
01:30 Zor Oyun (Yabancı Sinema)
03:15 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:15 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prebses
23:30 Yasak Elma
02:00 Dokuz Oğuz
04:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
15:30 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Gecenin Ucunda
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:50 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
02:05 Yürek Çıkmazı
94:25 Aşkın Tolculuğu Yunus Emra
06:25 Kapanış