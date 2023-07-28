28 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 28 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?

28 Temmuz Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 28 Temmuz Cuma yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 28 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 28 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?

28 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 28 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 28 Temmuz Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 28 Temmuz Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 28 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 28 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 28 Temmuz Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 28 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 28 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?

28 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Kısmet

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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