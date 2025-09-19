28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor

Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden halk dansları ekipleri, bandolar, konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve kortej yürüyüşleriyle festival, binlerce ziyaretçiyi Beypazarı’nda buluşturacak.

26 EYLÜL CUMA: FESTİVAL COŞKUSU BAŞLIYOR

Festival, öğle saatlerinde Ahilik Haftası kutlamaları ve İncili Camii yanında yapılacak pilav, tulumba ve ayran ikramı ile başlayacak. Ardından tasavvuf musikisi dinletisi ile manevi bir atmosfer yaşanacak.

Akşam saatlerinde Beypazarı Belediyesi önünden mehteran eşliğinde gerçekleştirilecek “Yaşasın Cumhuriyet Korteji”, yerli ve yabancı konukların katılımıyla festival coşkusunu şehre taşıyacak.

Atatürk Parkı sahnesinde Ankara Kulübü Seymen Ekibi, Edirne Belediye Bandosu, yabancı folklor toplulukları ve finalde Anıl Selvi konseri yer alacak.

27 EYLÜL CUMARTESİ: KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞMASI

Festivalin ikinci günü, Seferihisar Belediye Bandosu ile başlayacak. Ardından açılış ve protokol konuşmaları yapılacak. Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye’den halk dansları ekipleri gün boyunca sahne alacak.

Akşam Atatürk Parkı’nda Mustafa Ünal & Nisa Bayram konseri, Dolmuş Durağı sahnesinde ise DJ Ersin Show ve BLOK3 konseri düzenlenecek.

Alaaddin Sokak ve Suluhan’da animasyon gösterileri, sergiler, defileler, konserler ve bando performanslarıyla ziyaretçilere kültür ve sanat dolu bir gün yaşatılacak.

28 EYLÜL PAZAR: MUHTEŞEM KAPANIŞ

Festivalin son gününde Atatürk Parkı’nda folklor gösterileri, yemek yarışması ve Ankara Kent Orkestrası konseri gerçekleşecek.

Alaaddin Sokak sahnesinde Seferihisar Belediye Bandosu, halk müziği konserleri, folklor ekipleri ve Yeşilçam müzikleri konseri izleyicilerle buluşacak.

Dolmuş Durağı sahnesinde ise Zeynep Bastık konseri festivalin finaline damgasını vuracak. Gece, Hıdırlık Tepesi’nden lazer ve havai fişek gösterileri ile festival görkemli bir şekilde kapanacak.

SULUHAN’DA ÖZEL SERGİLER VE DİJİTAL GÖSTERİ

Festival kapsamında tarihi Suluhan Kervansarayı üç gün boyunca özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

• Dev LED ekranda, tamamı yapay zekâ ile hazırlanmış görsellerden oluşan ve Beypazarı’nın İpek Yolu üzerindeki tarihî önemini konu alan sinevizyon gösterimi sunulacak.

• Ayrıca, en son 1974 yılında Beypazarı’nda görülen Anadolu’nun ve Ankara’nın son parsı, özel bir sergiyle ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival Boyunca

• Çocuk oyun alanları,

• Yöresel ürün ve el sanatları stantları,

• Yörük çadırında ikramlar,

• Sokak sanatçılarının performansları,

• Bandoların sürpriz sokak konserleri,

festival boyunca katılımcıların beğenisine sunulacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kadapa, festival ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uluslararası Beypazarı Festivali, köklü kültürümüzü geleceğe taşırken hem ilçemizi hem de ülkemizi uluslararası alanda tanıtıyor. Bu yıl 28. kez düzenlediğimiz festivalimize tüm Ankaralıları ve misafirlerimizi davet ediyoruz.”