28 yaşındaki güvenlik görevlisi yaşamına son verdi

Kütahya / Osman Şenol

Kütahya Şehir Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan 28 yaşındaki M.D yalnız yaşadığı evinde yaşamına son verdiği iddia edildi. Talihsiz olay, Gaybiefendi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, son zamanlarda maaşını geç aldığı ve maddi sıkıntılar yaşadığı belirtilen M.D'den bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler,genç kızı doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

Cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından M.D'nin cenazesi, bugün saat 14.30 sularında memleketi Çankırı’ya gönderildi.

Genç kızın cenazesinin yarın, öğle namazına müteakip Ankara Kadıözü Köyü’nde defnedileceği bildirildi.

M.D’nin ani ölümü, mesai arkadaşları ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.