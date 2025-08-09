28 yaşındaki kadın bir günde 30 yıl yaşlandı! Tüyler ürperten olay

Malezya’da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal’ın hamilelik sürecinde yaşadıkları görenlere yok artık dedirtti. Hamileliği esnasında yüzünde oluşan iltihaplanma, kırışıklıklar ve cilt bozuklukları sebebiyle adeta 30 yıl yaşlanmış gibi görünen Faizal, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Faizal'ın cildinde başlayan kızarıklıklar, kısa süre içinde yerini iltihaplı nodüllere ve derin kırışıklıklara bıraktı. Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlarla yaşadığı zorlukları gözler önüne seren Faizal, doktorlarının kendisine koyduğu kesin tanıyı açıklamasa da cilt hastalıklarıyla ilgili çeşitli tedaviler gördüğünü aktardı.

DOKTORLAR ‘ROZASEA FULMİNANS’ DEDİ

Amerikalı dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, genç kadının durumunun nadir görülen “rozasea fulminans (pyoderma faciale)” hastalığına işaret edebileceği ifade edildi. Bu hastalığın, özellikle genç kadınlarda ortaya çıkan, ciddi kızarıklık ve büyük nodüllerle seyreden bir cilt bozukluğu olduğunu aktaran Rubin, hormonların tetiklediği bu tür durumların hamilelik döneminde görülebildiğini söyledi. Ayrıca Faizal’ın lazer tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Doğumun ardından yüzünde belirgin bir iyileşme görüldüğünü belirten Farah Faizal, cilt kliniklerinde düzenli tedavi aldığını ve cilt bakımına özel olarak dikkat ettiğini ifade etti. Farah, yaşadığı fiziksel dönüşüm sürecini hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlu bir yolculuk olarak nitelendirdi.

“GERÇEK BİR İNSANIM, BARBİE DEĞİL”

Faizal, şu ifadeleri kullandı:

“Hamile kaldığımdan bu yana yüzüm yüzde yüz değişti. Sabah bulantısı yaşamadım ama cildim tanınmaz hale geldi. Olumsuz yorumlar yapmadan önce empati gösterin. Evet, yüzümde izler var çünkü ben gerçek bir insanım. Mükemmel değilim ve hiçbir kadının bu süreçte küçümsenmemesi gerektiğine inanıyorum.”