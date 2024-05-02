28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi

17 Nisan'da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil operasyonu başarıyla tamamlandı.
Hatice Öztürk, ameliyat sonrası sağlığına kavuştu ve yakında hastaneden taburcu olacak.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 22. böbrek naklini gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, ameliyatın başarısını ve bu mutluluğu tüm ekip olarak yaşadıklarını belirtti.
Organ nakli bekleyen hastaların çokluğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Özcan ise, kadavra bağışlarının artması gerektiğini vurguladı.
Mesut Öztürk, eşinin sağlığını yeniden kazanmasına vesile olmanın mutluluğunu ifade ederken, Hatice Öztürk de eşine minnettarlığını ve ona iyi bakma sözünü yineledi.