28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi

28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi
Kaynak: İHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Hatice Öztürk, böbrek yetmezliği teşhisi alınca, 28 yıl önce evlendiği eşi Mesut Öztürk'ten hayatının en değerli hediyesini aldı.
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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 1

17 Nisan'da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil operasyonu başarıyla tamamlandı.

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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 2

Hatice Öztürk, ameliyat sonrası sağlığına kavuştu ve yakında hastaneden taburcu olacak.

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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 3

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 22. böbrek naklini gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, ameliyatın başarısını ve bu mutluluğu tüm ekip olarak yaşadıklarını belirtti.

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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 4

Organ nakli bekleyen hastaların çokluğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Özcan ise, kadavra bağışlarının artması gerektiğini vurguladı.

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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 5

Mesut Öztürk, eşinin sağlığını yeniden kazanmasına vesile olmanın mutluluğunu ifade ederken, Hatice Öztürk de eşine minnettarlığını ve ona iyi bakma sözünü yineledi.

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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 6
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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 7
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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 8
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28 yıl önce sevgisini şimdi de böbreğini verdi 9
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