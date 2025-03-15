28 yıl önce yanmıştı! Dikilen fidanlar ağaç oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
28 yıl önce yanmıştı! Dikilen fidanlar ağaç oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınlarda zarar gören 2 bin hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.

Marmaris'te 1996'daki yangının izleri silinmeden, bu kez 1997 yılı Ağustos ayında Tuzla Koyu'nda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarla birlikte yangın, Okluk Koyu'nun karşı sırtları ile Malderesi bölgesine kadar geniş bir alanda etkili oldu. Yaklaşık 2 bin hektar alan zarar gördü.

Yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Sahanın çok büyük kısmında doğal gençleştirme çalışmaları yapıldı. Bazı bölgelerde ise toprak işleme sonucu fidan dikim yöntemi ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgede 1997 yılında dozerlerle toprak sürümü yapılıp, dikilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüştü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öncesi ve sonrası olarak paylaşılan fotoğraflarda, alanın tamamen yeşile döndüğü görüldü.

28 yıl önce yanmıştı! Dikilen fidanlar ağaç oldu

28 yıl önce yanmıştı! Dikilen fidanlar ağaç oldu

28 yıl önce yanmıştı! Dikilen fidanlar ağaç oldu

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