Datça'dan büyük zorluklarla İstanbul'a geldi. Köylü kadının Fenerbahçe rüyası gerçek oldu

28 yaşında, 2 çocuklu bir anne.

Yazıköy'de yaşıyor. Yazları turizm ile uğraşıyor, kışları ev işleri, çocukların yanı sıra zeytin, badem toplamakla zaman geçiriyor.

Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli.

Yıllardır en büyük hayali Fenerbahçe'yi saha izlemekti.

"Ben hayatımda ne araba, ne ev, ne çok para hayali kurdum. Sadece Fenerbahçe maçında orada stadyumda olmak istiyorum" dedi.

İnternetten bileti aldı, atladı otobüse ve Sivas maçında hayalini gerçekleştirdi.

Özlem Taş, "Tek istediğim buydu,çok mutlu oldum.Tek başıma maça gitmeme izin veren eşime ve kayınvalideme teşekkür ederim" dedi.

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