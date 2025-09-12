280 bin liralık hırsızlığı jandarma çözdü: Altınlar sahibinde!

Kaynak: İHA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir evden çalınan 280 bin TL değerindeki altınlar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine iade edildi.

Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi’nde yaşayan F.G., evindeki altınların çalındığını jandarmaya bildirdi. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yaptığı takip ve incelemeler sonucunda çalınan 30 gram altın ve 17 çeyrek altın bulunarak sahibine teslim edildi. Ziynet eşyalarına kavuşan F.G. mutluluğunu dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi, şüphelinin evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız silah da bulundu.

alinan-altinlar.jpg

