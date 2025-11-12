Çin’in Şiçuan eyaletinde bulunan 758 metrelik köprü çöktü. Çin medyasından edinilen bilgilere göre Çin’in iç kesimlerini Tibet’e bağlamak için yapılan otoyolun bir parçası olan Hongqi Köprüsü’nde kısmen çökme meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprünün çökmesi ile nehre düşen dev parçalar büyük toz bulutlarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer, köprüdeki çökmenin bölgedeki heyelan ve toprak kayması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgedeki sorunun ilk olarak pazartesi günü tespit edildiği öğrenildi. Maerkang kentindeki otoyolda tespit edilen sorun nedeniyle acil müdahale kararı alınmış ve bölgedeki araçlar tahliye edilmişti.

Sichuan Road & Bridge Group tarafından inşa edilen köprünün yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete girmişti. Köprünün yapım maliyetinin yaklaşık 280 milyon dolar (Yaklaşık 11 milyar 824 milyon TL) olduğu öğrenildi.

ÇİN’İN BÜYÜK PROJELERİ SORUGULANIYOR

Çin yetkilileri bu tür kazaları genellikle münferit olaylar veya heyelan ya da sel gibi "doğal afetlerin" sonucu olarak nitelendiriyor. Ancak inşaat güvenliği uzmanları ve uluslararası gözlemciler, ülkenin düzenleyici denetimini ve sismik veya çevresel risklere açık bölgelerdeki hızlı kalkınma temposunu sorgulamaya devam ediyor.

Öte yandan benzeri olaylar Çin'in büyük ölçekli altyapı yatırımlarından geri çekilmesi konusunda daha geniş endişelere yol açtı. Bir dönem büyümeyi desteklemek için karayollarına, demiryollarına ve havalimanlarına trilyonlarca dolar akıtmasıyla bilinen Pekin yönetimi, son dönemde büyük ölçekli projelerdeki sorunlar nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor.

Yetkililer, köprünün çökmesi ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.