2858 yılından geldim dedi. 2 Nisan'ı işaret etti: Bana inanmayanlar bu tarihe iyi odaklansın

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları yeniden ortaya çıktı.

TikTok’ta 2858'den geldiğini iddia eden bir adamın sözleri viral oldu.

2 NİSAN'I İŞARET ETTİ

2 Nisan'ı işaret eden sosyal medya kullanıcısı, önümüzdeki günlerde bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek bir çalışmanın sonuçlanacağını ve insan ömrünü 50 yıl daha uzatacak bir elementin bulunacağını dile getirdi.

“BU TARİHE DİKKAT EDİN”

Kendisine inanmayanların bu tarihe iyi odaklanması gerektiğini belirten zaman yolcusu, alay edenlerin yüzünü kara çıkaracağını söyledi.

2671 YILINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan daha öncede TikTok’ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli kişi 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti. 2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini belirtti.