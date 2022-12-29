29 Aralık Perşembe bugün hangi diziler var? 29 Aralık Perşembe TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 29 Aralık Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Aralık Perşembe hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Aralık Perşembe televizyonda ne var? 29 Aralık Perşembe bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonu yaklaşırken televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Aralık Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Aralık Perşembe televizyonda ne var? 29 Aralık Perşembe bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sipahi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Yalnız Kurt

04:00 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

22:30 İyilik

01:45 En Hamarat Benim

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)

22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Hayat Bazen Tatlıdır

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

22:30 Sıfırıncı Gün

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:35 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

01:40 3’Te 3

03:40 Seksenlet

05:40 Kapanış