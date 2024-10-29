Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere Atatürk yerine Erdoğan'ın fotoğrafını taşıttılar

Cumhuriyet'in 101'nci yıldönümü ülkenin her bölgesinde kutlanıyor. Ancak bazı törenlerde görülen manzaralar dikkat çekiyor. Onlardan biri de Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşandı. Geçiş töreninde Atatürk posteri yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ıan fotoğrafları taşıtıldı.

ANKA Haber Ajansında yer alan habere göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa'nın Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmeyen geçiş töreninde, öğrencilere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı taşıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Ortaca'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında stadyumda gerçekleştirilen tören geçişi sırasında Türk Bayrağı'nın hemen arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün posterine yer verilmezken Cumhurbaşkanı ve AKP Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının taşıtıldığı görüldü.

Atatürk posterinin taşıtılmaması kararını kim aldı bilinmiyor ama belli ki birileri "bir sonraki atama kararlarında yer almak için böyle bir karar almış olabilir" yorumları yapıldı.