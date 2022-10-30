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Binicilikte görkemli Cumhuriyet Kupası

Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması heyecan yarattı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 18:53
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29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması, Çanakkale'de nefesleri kesti

Binicilikte görkemli Cumhuriyet Kupası
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Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ve Türkiye Binicilik Federasyonunun (TBF) iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması, Çanakkale'de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının desteklediği yarışma, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki alanda gerçekleştirildi.

Antrenmanlar, veteriner kontrolü ve teknik toplantıyla başlayan yarışmada 100 kilometrelik "CEI 1" ve 120 kilometrelik "CEI 2" etapları koşuldu.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Ürdün'den gelen 24 takımın 100 sporcuyla katılım sağladığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, düzenlenecek törenle verilecek.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yarışmada İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de hazır bulundu.

Yarışma sorumlularından Mehmet Tanfer, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmanın Atatürk'ün izinde yapılan önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yarışmanın uluslararası boyutta yapılmasının daha da anlamlı olduğunu ifade eden Tanfer, "Bizler de böyle önemli bir yarışmada bulunduğumuz için çok gururluyuz. Hem düzenlenme hem sponsorluk hem de yarışçı olarak katılım sağlıyoruz. Bu yarışmalardaki en büyük amacımız, bize atalarımızdan gelen bu sporu onlara sevdirebilmektir. Bu spora herkesin ulaşabileceğini göstermek istiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin de bu branşta ve özellikle yurt dışında ay-yıldızlı bayrağını dalgalandırabileceğini ispatlamak istiyoruz. Biz bu yola gönül verdik, veriyoruz. Herkesin bu branşa ilgi duymasını istiyoruz. Binicilik atalarımızdan bize gelen bir mirastır. Benim kendi takımım da burada yer alıyor. Önemli derecelerimiz var. Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya daha imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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