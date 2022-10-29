﻿29 Ekim sorusu: Putin, Erdoğan'ı neden övüyor?

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Ankara'da 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma" iki gün sonra onay için Meclis'e sunulmuştu. Dönemin Mersin CHP milletvekili Vahap Seçer, görüşmeler sırasında, "Bu anlaşma onaylanırsa Rusya, Türkiye'de nükleer güç santrali sahibi olacak. Dünyada bunun örneği yok. Finans ona ait, inşaatın yapımı ona ait, teknoloji, işletme, yakıt, her şey Rusya'nın, sadece nükleer güç santralinin olduğu ülke Türkiye." demişti. Anlaşma, Meclis'te onaylanmıştı.

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Aradan 12 yıl geçti. KİT Komisyonu'nda konuşan CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bakın neler söyledi:

"Türkiye'nin şu anda Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki payı yüzde sıfır... Türkiye sınırları içinde nükleer güç santrali yapımı işi, bu santrale sahip olma oranı yüzde 100 olarak şu anda Rusya'ya ait ve alım garantisini de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz, on beş yıl boyunca 12,35 sent/kilovatsaat olarak vermiş durumdayız. Akkuyu dışında Türkiye'nin etrafında Ermenistan'da, Bulgaristan'da, Ukrayna'da ve Rusya'da nükleer santraller var. Bir nükleer kaza olduğunda henüz daha radyasyon yayılmadan, altı saat önce, nükleer kazanın gerçekleştiği belirli bir çaptaki alanda iyot tableti dağıtılması gerekiyor. Bu konudaki soru önergelerime verilen yanıtın özeti şudur: 'Türkiye'de stoklanan 500 bin iyot tableti var...' Bu iyot tabletlerinin de son kullanma tarihlerini sordum. O son kullanma tarihleri de Kasım 2021.

Şimdi, sıkıntılardan bir tanesi şu: Rosatom'un yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmî internet sitesinden aldığım bir belgeye göre, Rusya devletine ait Rosatom şirketi bir ihale yapıyor. Akkuyu için uçak ve terör saldırısı senaryosuna karşı kurulacak radar sistemi için açılan ihaleden bahsediyor. 400 ton ağırlığında bir uçağın reaktörlere çarpması ya da sivil bir uçağın kaza yaparak düşmesi gibi konularda çalışma yapılıyor.

Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin şu anda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin olduğu bölgeyi koruyabilecek bir hava savunma sistemi de yok."

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CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Meclis'teki konuşmasında şunları anlattı:

"Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rosatom adlı Rus şirketinde yönetim kurulunun altısı Rus, biri Türk. O da Cüneyt Zapsu. O da diyor ki 'Radar konusunda büyük bir millî güvenlik sorunu yaşanabilir.' Bu konuda bilgisi olan var mıdır? Bir Rus şirketi geliyor, 10 milyon metrekareye bir tesis kuruyor, tesisi korumak için de bir radar sistemi kuruyor... Cüneyt Zapsu, ihtarname çekiyor, yetmiyor bir de dava açıyor, bilgi almasının engellendiğini söylüyor... Şantiyedeki kazalarda işçiler ölüyor, polis-jandarma veya savcı içeri giremiyor, ben giremiyorum, milletvekilleri giremiyor. Burası bizim topraklarımız... Ruslar, S-400'leri burada mı kullanacak? Meclis bunu araştırmayacaksa yazıklar olsun..."

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Enerji Komisyonu Başkanı AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise "Radar sistemlerini ASELSAN kuruyor ve işletiyor. Burada nükleer enerji üretimi yapılacak. Rahat uyuyun, her şey kontrol altında" dedi.

Peki ama gerçekten radar sistemini Türkiye kuruyorsa, Cüneyt Zapsu, neden "Burada büyük bir millî güvenlik sorunu yaşanabilir" diyor...

Putin, Akkuyu inşaatında kullanılmak üzere 15 milyar dolar gönderdi diye, Türkiye, Akkuyu bölgesindeki egemenlik haklarını Rusya'ya mı devretti? Hem de Cumhuriyet'in 99'uncu yılında...

Putin, bu sebeple mi Erdoğan'ı övüyor?