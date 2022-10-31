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  • TRT, spiker Deniz Demir'i görevden aldı. ''Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...'' sözleriyle gündeme gelmişti

TRT, spiker Deniz Demir'i görevden aldı. ''Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...'' sözleriyle gündeme gelmişti

TRT spikeri Deniz Demir, ekranda okuduğu 29 Ekim mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden..." diye bahsetmesi üzerine hedef haline geldi. Demir'in TRT yönetimi tarafından görevinden alındığı iddia edildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:49
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29 Ekim tarihinde sunduğu haber bülteninde Atatürk için 'Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden kişi' diye bahseden TRT spikeri Deniz Demir görevden alındı

TRT, spiker Deniz Demir'i görevden aldı. ''Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...'' sözleriyle gündeme gelmişti
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TRT Haber spikerlerinden Deniz Demir, ana haber bülteninde okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı nedeniyle kimi çevrelerin hedefi oldu.

Demir, ana haberin sonunda okuduğu mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun! " ifadeleri kullandı.

"DİNE KARŞI GELİNDİ İDDİASI"

Demir'in bu mesajı okuduğu anlara ait görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. Okunan mesajda "dine karşı gelindiği" ve "ümmetin hedef alındığı" iddialarında bulunan söz konusu çevreler, TRT yönetimine tepki gösterip Demir'in görevden alınmasını istedi.

Daha sonra AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haber 7'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Demir'le ilgili şikayetlerin ardından TRT yönetimi harekete geçti. 18 yıldır TRT çalışanı olan Demir'in bu görüntülerin ardından ekranlardan çekildiği belirtildi. Demir’in 18 yıllık TRT çalışanı bir memur olduğu öğrenildi.

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adem yıldırım
31.10.2022 10:03
Gerçekler acıdır.  
 
Asker
31.10.2022 09:56
Atatürk düşmanları ne yaparsanız yapın sonunuz geldi bu ülkede ATATÜRK ve CUMHURİYET sevgisine kimse engel olamaz engel olanlar yok olmaya mahkum insanlar.  
 
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