29 Ekim "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
29 Ekim "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildi

ABD’nin Texas eyaletindeki Plano Belediyesinin Başkanı John Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiğini açıkladı.

Texas'taki Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kutlama gecesi düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı gecede, sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı.

thumbs-b-c-151703a808bddff602744659d2bfbe8a.jpg

Dansçılar tarafından harmandalı ve zeybek gösterisinin de sunulduğu gecede, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar, İstiklal Marşı'nın tüm mısralarını ezbere okudu.

Ayrıca geceye katılan Plano Belediye Başkanı Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiğini duyurdu.

thumbs-b-c-151703a808bddff602744659d2bfbe8a.jpg

Muns'un imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Türk-Amerikan topluluğunun, Plano'nun çeşitliliğinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Deklarasyonda, "Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano'da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi'ne katılmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.

Son Haberler
Asya borsalarında ABD etkisi
Asya borsalarında ABD etkisi
CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi
CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi
İki gurup arasında kavga! Polis memuru öldürüldü
İki gurup arasında kavga! Polis memuru öldürüldü
Kocaeli'nde görüş mesafesi 50 metreye düştü
Kocaeli'nde görüş mesafesi 50 metreye düştü
Mavi Vatan'da gövde gösterisi
Mavi Vatan'da gövde gösterisi