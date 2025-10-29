Her yıl 10 Kasım’da ve milli bayramlarda hem Atatürk’ü hem de Cumhuriyet’i hedef alan “numunelik” biri ya da bir grup çıkıyor!

Bu kez Nurcuların yayın organı Yeni Asya Gazetesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hem Atatürk’ü hem de Cumhuriyet’i hedef aldı.

“Demokratik Cumhuriyet’in çok uzağındayız” manşetiyle çıkan Yeni Asya Gazetesi’nde “Said Nursî'nin Cumhuriyeti başka, M. Kemal'in Cumhuriyeti başka” ve “Bediüzzaman'ın Cumhuriyet mücadelesi” yazıları dikkat çekti.

Osman Zengin’in kaleme adlığı “Said Nursî'nin Cumhuriyeti başka, M. Kemal'in Cumhuriyeti başka” başlıklı yazıda Atatürk’ün “milletin anası ağlattığı” ifadesi yer alması tepki çekti.

Yazıda Atatürk şu sözlerle hedef alındı:

“Bugün, Cumhuriyetin 102. senesi. Ama hangi Cumhuriyetin? Herkesin, kendine göre bir Cumhuriyet anlayışı var. Meselâ; Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Cumhuriyet anlayışı başka, M. Kemal'in Cumhuriyet anlayışı başka. Cumhuriyeti kısaca "halkın kendi kendisini idare etme rejimi" diye tarif ederler. Yani burada; padişah, şah, kral, vs. gibi tek adama istinad edilen bir idare olmaması lâzım. Ama bizdeki Cumhuriyet öyle miydi? Maalesef, M. Kemal'in Cumhuriyeti despotluk, tek adamlık şeklinde teşekkül etmişti. Ve bu isim kullanılarak, milletin anası ağlatılmış, bin senelik değerleri, mukaddesatı, bir çırpıda, yerle bir edilmişti. Yani, Cumhuriyet ismi güzeldi, ama tatbikatta baskıcı bir rejim uygulanmıştı.”

İslam Yaşar’ın “Bediüzzaman'ın Cumhuriyet mücadelesi” başlıklı yazısında ise Cumhuriyet ve Atatürk şu sözlerle hedef alındı:

“Hakikî cumhuriyetin tesisine vesile olmak için mücadele etmek istedi ise de ekseriyeti İslâm âlimi olan meclis üyelerinden destek görmedi, aksine reisin tacizine maruz kalmaktan korkarak engellenmeye çalışıldı. Ankara’daki siyasî ahvâli “Zındıklar ve münafıklar, istibdad-ı mutlaka ‘cumhuriyet’ namı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahat-ı mutlaka ‘medeyiyet’ ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye ‘kanun’ ismi takmakla hem sizi iğfal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve vatana, ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar.”13 sözleri ile ifade etti.”